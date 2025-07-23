В Башкирии запустят программу «Будь мамой» для беременных

В настоящее время программа дистанционного наблюдения за состоянием здоровья беременных женщин готовится к запуску. Проект направлен на снижение негативных перинатальных исходов за счет своевременного выявления осложнений течения беременности, сообщил министр.
Айрат Рахматуллин рассказал о развитии телемедицинских технологий в регионе. Так, по его словам, в 2024 году в республике провели более 150 тысяч ТМК, как между медорганизациями, так и с федеральными центрами. За полгода 2025 года проведено еще около 90 тысяч онлайн-консультаций.
«Важнейший элемент работы с пациентами с хроническими заболеваниями — льготное лекарственное обеспечение. Назначения лекарственной терапии проводится в Башкирии также с участием главных внештатных специалистов минздрава. Они консультируют с помощью ТМК в формате “врач-врач”», — добавил он.
Кроме того, в 2025 году открыт региональный проект «Проведение телемедицинских консультаций “врач-пациент”. С прошлого года в республике активно используются медизделия на основе искусственного интеллекта, которые позволяют выявлять пациентов с факторами рисками и обеспечить своевременную профилактику и лечение. Так, например, дневники здоровья помогают самостоятельно мониторить показатели своего здоровья и обмениваться данными с лечащим врачом в режиме онлайн.