В Башкирии запустят программу «Будь мамой» для беременных

Айрат Рахматуллин рассказал о развитии телемедицинских технологий в регионе. Так, по его словам, в 2024 году в республике провели более 150 тысяч ТМК, как между медорганизациями, так и с федеральными центрами. За полгода 2025 года проведено еще около 90 тысяч онлайн-консультаций.