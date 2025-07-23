Депутат Госдумы Картаполов объяснил смысл круглогодичного призыва в армию

— Мы предоставляем больше возможностей для самих призывников, чтобы они решали свои задачи и вопросы, и упорядочиваем работу военных комиссариатов. У них не будет авралов каждые полгода, они спокойно в течение года будут работать, — цитирует парламентария РБК.