Депутат Госдумы Картаполов объяснил смысл круглогодичного призыва в армию

Переход к круглогодичному призыву в армию упорядочит работу военкоматов и избавит их от авральной нагрузки. Об этом высказался глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов.
По его мнению, действующую систему призыва нужно менять, потому что она устарела и не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Новый подход к призыву обеспечит равномерную нагрузку на военкоматы и сделает процедуры удобнее для призывников, отметил он.
— Мы предоставляем больше возможностей для самих призывников, чтобы они решали свои задачи и вопросы, и упорядочиваем работу военных комиссариатов. У них не будет авралов каждые полгода, они спокойно в течение года будут работать, — цитирует парламентария РБК.
Также он уточнил, что увеличивать количество призывников не станут.
Круглогодичный призыв в армию позволит снизить число уклонистов и увеличить количество личного состава российских войск, чтобы «быть готовыми ко всему». Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.