Красноярцы раскритиковали закон о запрете кормления животных возле домов

А зоозащитница Кристина Лабутина уверена, что полностью запретить подкармливать бродячих животных не получится, поскольку у нас много сердобольных людей. Но запрет кормления бродячих собак вблизи школ, больниц, детсадов она считает оправданным, поскольку это небезопасно как для людей, так и для самих животных.