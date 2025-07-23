Красноярцы раскритиковали закон о запрете кормления животных возле домов. Об этом пишет издание Sibnovosti.ru.
По инициативе депутатов Госдумы, россиянам может грозить ответственность за кормление бродячих животных вблизи жилых домов, больниц, спортивных площадок, школ.
Пока этот законопроект лишь готовятся внести на обсуждение, но в его адрес уже поступает много критики.
К примеру, депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков считает данную меру избыточной. Он уверен, что имеет смысл ограничить кормежку бродячих животных вблизи социальных объектов — школ, детских садов, больниц. Но запрещать подкармливать животных во дворах домов — это излишняя мера.
«А где их тогда кормить? В парках и скверах? Там тоже люди ходят», — задается вопросом депутат.
Дюков полагает, что к этому вопросу нужно подходить взвешенно. Принять во внимание вопросы безопасности людей и детей в первую очередь. В то же время и людьми остаться.
А зоозащитница Кристина Лабутина уверена, что полностью запретить подкармливать бродячих животных не получится, поскольку у нас много сердобольных людей. Но запрет кормления бродячих собак вблизи школ, больниц, детсадов она считает оправданным, поскольку это небезопасно как для людей, так и для самих животных.
В соцсетях люди также разделились на два лагеря. Одни считают инициативу оправданной, другие опасаются, что закон усложнит жизнь людям, которые заботятся о брошенных животных.
Напомним, что на днях в Красноярске неизвестный жестоко расправился с бродячим алабаем на автовокзале «Восточный». На бродячего пса напала собака мужчины, поэтому он решил зарезать алабая. Теперь его ищут. Возбуждено уголовное дело.