Дикие кабаны, хозяйничающие в огородах, напугали жителей Пермского края

В деревне Окуловка Оханского округа жители столкнулись с настоящей бедой — дикие кабаны беспрепятственно заходят на приусадебные участки и роют картофель прямо с грядок. Это происходит и днем, и ночью. Справиться с нашествием животных сельчане не могут, поэтому обратились за помощью к местной администрации.