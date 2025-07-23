Дикие кабаны, хозяйничающие в огородах, напугали жителей Пермского края

В деревне Окуловка Оханского округа жители столкнулись с настоящей бедой — дикие кабаны беспрепятственно заходят на приусадебные участки и роют картофель прямо с грядок. Это происходит и днем, и ночью. Справиться с нашествием животных сельчане не могут, поэтому обратились за помощью к местной администрации.
Власти округа, откликнувшись на обращения, направили запрос в Министерство природных ресурсов Пермского края и охотинспекцию. Муниципалитет просит выдать разрешение на отстрел кабанов, которые разоряют огороды.
Однако полностью полагаться на помощь извне не стоит. Жителям, особенно тем, чьи участки граничат с лесами или полями, советуют самостоятельно устанавливать прочные заборы. Это поможет защитить урожай от незваных гостей.
Муниципалитет напоминает: получить отдельное разрешение на каждого зверя невозможно. Поэтому владельцам участков важно самим позаботиться о безопасности своего имущества.