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Kyodo: уход премьера Японии Исибы неизбежен из-за провала его партии на выборах

Премьер-министр Японии может уйти в отставку после проигрыша ЛДП.

Источник: Комсомольская правда

В Японии прошли выборы в верхнюю палату парламента. Либерально-демократическая партия под руководством премьера страны Сигэру Исибы потерпела поражение. В связи с этим его отставка кажется неизбежной, пишет Kyodo.

Издание считает, что Сигэру Исиба покинет пост, на который он заступил в октябре 2024 года. Даже в его партии звучат призывы к отставке, уточняется в материале.

В статье сказано, что уход Сигэру Исибы с поста поддерживают, в том числе, в правительстве Японии. Однако окончательное решение будет принято в конце августа, указывает автор.

Японские журналисты связывают возможный уход премьер-министра с давлением со стороны Либерально-демократической партии. Однако в Токио напомнили, что сам Сигэру Исиба заявлял, что не уйдет с поста до переговоров с США.