Kyodo: уход премьера Японии Исибы неизбежен из-за провала его партии на выборах

В Японии прошли выборы в верхнюю палату парламента. Либерально-демократическая партия под руководством премьера страны Сигэру Исибы потерпела поражение. В связи с этим его отставка кажется неизбежной, пишет Kyodo.
Издание считает, что Сигэру Исиба покинет пост, на который он заступил в октябре 2024 года. Даже в его партии звучат призывы к отставке, уточняется в материале.
В статье сказано, что уход Сигэру Исибы с поста поддерживают, в том числе, в правительстве Японии. Однако окончательное решение будет принято в конце августа, указывает автор.
Японские журналисты связывают возможный уход премьер-министра с давлением со стороны Либерально-демократической партии. Однако в Токио напомнили, что сам Сигэру Исиба заявлял, что не уйдет с поста до переговоров с США.