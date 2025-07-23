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Омские власти опровергли фейк о сокращении пенсий на 20%

Поддельный указ распространили в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Информация о якобы подписанном омским губернатором указе № 165 от 22 июля о сокращении соцвыплат оказалась недостоверной. Об этом сообщили в правительстве региона.

В фейковом документе, распространившемся в мессенджерах, говорилось об отмене федеральной доплаты к пенсии для малообеспеченных пожилых людей и о снижении социальных пособий на 20%. Речь шла также о перераспределении сэкономленных средств на выплаты военнослужащим и пересмотре порядка помощи пострадавшим при ЧС.

«Указа под таким номером не существует», — уточнила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

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