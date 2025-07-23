Омские власти опровергли фейк о сокращении пенсий на 20%

В фейковом документе, распространившемся в мессенджерах, говорилось об отмене федеральной доплаты к пенсии для малообеспеченных пожилых людей и о снижении социальных пособий на 20%. Речь шла также о перераспределении сэкономленных средств на выплаты военнослужащим и пересмотре порядка помощи пострадавшим при ЧС.