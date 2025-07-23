Врач заявил, что Киркоров может сойти с ума из-за препарата для похудения

Кроме того, средство приводит к косметологическим изменениям, известным как эффект «усталой лошади», из-за необратимой перестройки структуры лица, что, по словам врача, уже заметно у Киркорова. Подобные препараты, изначально предназначенные для лечения диабета, активно используются для похудения, в том числе 76-летней Аллой Пугачевой, которая также выглядит сильно похудевшей. Поляков предупредил, что такие средства опасны без медицинского контроля и могут привести к тяжелым последствиям для здоровья.