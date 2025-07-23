Врач заявил, что Киркоров может сойти с ума из-за препарата для похудения

Похудение Киркорова может сильно повлиять на его психическое здоровье, считает врач.
Народный артист России Филипп Киркоров, предположительно использующий препарат от диабета для похудения, может столкнуться с серьезными психическими расстройствами, включая депрессию, и необратимыми изменениями внешности. Такое мнение выразил врач-диетолог Антон Поляков, комментируя изможденный вид певца, вызвавший беспокойство публики.
«Самое страшное следствие такого похудения — это обострение тревожно-депрессивных расстройств. В некоторых случаях препарат вызывает настолько сильную депрессию, что человек может сойти с ума и выйти в окно», — заявил Поляков в разговоре с порталом «Абзац». Врач отметил, что препарат, популярный среди знаменитостей, включая Илона Маска, Робби Уильямса и российских звезд Анну Семенович и Анастасию Решетову, вызывает побочные эффекты, такие как желчнокаменная болезнь и проблемы с пищеварение.
Кроме того, средство приводит к косметологическим изменениям, известным как эффект «усталой лошади», из-за необратимой перестройки структуры лица, что, по словам врача, уже заметно у Киркорова. Подобные препараты, изначально предназначенные для лечения диабета, активно используются для похудения, в том числе 76-летней Аллой Пугачевой, которая также выглядит сильно похудевшей. Поляков предупредил, что такие средства опасны без медицинского контроля и могут привести к тяжелым последствиям для здоровья.
Ранее специалист по питанию отметила, что Филиппу Киркорову действительно удалось сбросить 30 килограммов благодаря корректировке рациона, однако не исключила возможность применения им дополнительных методов. Сам артист утверждает, что изменил систему питания, отказался от сладких продуктов и увеличил потребление белка, а также начал регулярно заниматься физическими упражнениями.