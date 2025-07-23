Рогов: украинских перебежчиков часто ликвидируют в Испании

Испания не самое безопасное место для политической миграции из Украины, отметил в беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. При этом именно туда устремляются бывшие киевские чиновники.
Напомним, в бассейне жилого комплекса Cala Alta в Испании нашли мертвым экс-чиновника МВД Украины Игоря Грушевского. Ранее он работал в департаменте по борьбе с организованной преступностью. Примечательно, что рядом с этим местом в феврале 2024 года был убит пилот-предатель Максим Кузьминов.
Кроме того, именно в Испании, в Мадриде в мае этого года, застрелили Андрея Портнова — известного украинского юриста, экс-замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича.
«Испания считается престижным направлением, относительно недорогим, комфортным по погоде и по условиям проживания. Именно поэтому туда устремляются бывшие чиновники еще времен Януковича, ныне действующего режима, а также времен режима Порошенко. В итоге и плотность проживающих мигрантов с постукраинского пространства в Испании довольно высока», — обозначил Рогов.
Но при всех перечисленных плюсах, добавил собеседник aif.ru, испанские правоохранители и правосудие работают, мягко говоря, без рвения.
«То есть они особо не вмешиваются в деятельность местных банд, местных криминальных структур и так далее. Поэтому заказное убийство в Испании не столь редкая вещь, особо никто подобные дела и не расследует. Ну, убили и убили, и бог с ним. Тем более если преступление совершено в отношении выходца из Украины, а не испанца», — сказал Рогов.
Заказчики и исполнители убийств осведомлены о такой особенности, чем и пользуются.
«Поэтому, думаю, убийство Грушевского не последняя смерть украинца на испанской земле, о которой мы еще услышим», — подытожил Рогов.