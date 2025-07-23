Рогов: украинских перебежчиков часто ликвидируют в Испании

«То есть они особо не вмешиваются в деятельность местных банд, местных криминальных структур и так далее. Поэтому заказное убийство в Испании не столь редкая вещь, особо никто подобные дела и не расследует. Ну, убили и убили, и бог с ним. Тем более если преступление совершено в отношении выходца из Украины, а не испанца», — сказал Рогов.