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Пермяк отправится на исправительные работы за неуплату алиментов

Свердловский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя города.

Свердловский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя города. Мужчина признан виновным в неуплате средств на содержание детей.

Суд установил, что пермяк, будучи привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, продолжил уклоняться от перечисления средств на содержание несовершеннолетней дочери. Сумма его задолженности превысила 300 тыс. рублей.

В суде подсудимый признал вину и раскаялся.

Суд приговорил виновного к 4 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.