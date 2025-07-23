В Совфеде раскрыли, как ЕС намерен вести против РФ затяжную «ледяную» войну

Подписание договора о дружбе и сотрудничестве между Германией и Великобританией говорит о том, что страны Европы готовы развернуть «широкую “ледяную” войну» с Россией. Цель противостояния — распад РФ. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил сенатор Алексей Пушков.