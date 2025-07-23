В Совфеде раскрыли, как ЕС намерен вести против РФ затяжную «ледяную» войну

Подписание договора о дружбе и сотрудничестве между Германией и Великобританией говорит о том, что страны Европы готовы развернуть «широкую “ледяную” войну» с Россией. Цель противостояния — распад РФ. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, проигрыш режима Зеленского на Западе воспринимается колоссальным ударом по ЕС, НАТО, всему либеральному клану, который возглавляет глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Поражение Украины приведет к уходу из политики многих политиков современной Европы.
Потому альянс Британии и ФРГ, отметил Пушков, следует рассматривать как появление нового либерального клана, правящего Европой. У него две цели.
«Остаться у власти и развернуть широкую ледяную войну против нашей страны — на самой грани войны горячей», — заявил политик.
Пушков добавил, что долгосрочная задача этой «ледяной войны» — распад России.
Ранее военный эксперт, медиаконсультант Александр Зимовский заявил, что ЕС рассматривает 2027 год для начала войны с Россией, и описал три сценария противостояния.
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич отметил, что большая война Европе нужна, чтобы расчленить Россию на маленькие отдельные государства и получить бесплатный доступ к нашим ресурсам.