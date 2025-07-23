Последний аккорд «Князя тьмы»: мир прощается с легендой рока Оззи Осборном

Джон Майкл Осборн (настоящее имя артиста) родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме. В 1969 году он стал одним из основателей группы Black Sabbath, которая считается родоначальником жанра хеви-метал. Его сольная карьера, начавшаяся в 1980 году, принесла музыканту мировую известность. Альбом Paranoid, выпущенный Black Sabbath в 1971 году, вошел в тройку лучших рок-альбомов всех времен по версии журнала Classic Rock.