Последний аккорд «Князя тьмы»: мир прощается с легендой рока Оззи Осборном

Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. Кончина «Князя тьмы» наступила спустя всего 16 дней после исторического выступления в Бирмингеме, где он в последний раз появился на сцене вместе с бывшими участниками группы Black Sabbath.
5 июля 2025 года Осборн провел прощальный концерт в родном городе, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Из-за травмы позвоночника артист был вынужден выступать сидя на специально оборудованном троне. Вместе с гитаристом Тони Айомми, басистом Гизером Батлером и ударником Биллом Уордом он исполнил пять своих знаменитых композиций, включая «Crazy Train» и «Mr. Crowley».
Масштабное шоу «Back to the Beginning» длилось около десяти часов и собрало звезд первой величины рок-сцены. Среди участников мероприятия были группы Metallica, Guns N' Roses и Slayer. Музыкальным руководителем события выступил гитарист Rage Against the Machine Том Морелло.
Коллеги Осборна по музыкальной индустрии выразили соболезнования в связи с его уходом. Официальный аккаунт Black Sabbath в социальной сети X опубликовал прощальное сообщение. Элтон Джон назвал покойного музыканта близким другом и новатором, подчеркнув его уникальное место в истории рок-музыки. Роб Зомби, бывший вокалист White Zombie, отметил, что работать с Осборном было большой честью.
Джон Майкл Осборн (настоящее имя артиста) родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме. В 1969 году он стал одним из основателей группы Black Sabbath, которая считается родоначальником жанра хеви-метал. Его сольная карьера, начавшаяся в 1980 году, принесла музыканту мировую известность. Альбом Paranoid, выпущенный Black Sabbath в 1971 году, вошел в тройку лучших рок-альбомов всех времен по версии журнала Classic Rock.
Осборн прославился не только музыкальными достижениями, но и эпатажным поведением. На протяжении многих лет он боролся с алкогольной зависимостью, но в последние годы вел трезвый образ жизни. Финальный концерт музыканта завершился грандиозным фейерверком, ставшим символичным прощанием с легендой рок-сцены.
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