Брат Сырского заявил, что его уволили с работы из-за родственника

Брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, который живет в РФ, резко отреагировал на перевод родственником денежных средств для лечения родителей.
Он сказал, что ему «плевать на деньги» брата, потому что из-за него их семью считают врагами.
— Отцу плохо, мать глохнет. Я готов отказаться от брата прилюдно, лишь бы нас не называли врагами. Я потерял работу из-за него, — заявил Олег Сырский ИА «Регнум».
По его словам, он работал в охране предприятия, которое производит автозапчасти. Чтобы заработать на лечение отца, мужчина брал больше смен. Но после увольнения денег не хватает даже на оплату жилья.
Депутат Государственной думы и член комитета по обороне Андрей Колесник 22 июля заявил, что в России не собираются изымать деньги, которые родители Александра Сырского получили от сына. Речь идет об одном миллионе рублей, который он перевел с Украины, узнав о тяжелом состоянии отца. Отмечается, что родители главкома ВСУ живут во Владимире.
Ранее знакомая семьи Сырского рассказала, что проживающие в РФ родители главкома ВСУ стыдятся его, отметив при этом, что «никому бы не пожелала таких сыновей». По словам женщины, в детстве Александр Сырский и его брат Олег были патриотами и даже участвовали в «Бессмертном полку».