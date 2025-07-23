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В Самаре в Парке металлургов запустили прокат катамаранов и завезли лебедей

В самарском парке имени 50-летия Октября запустили прокат катамаранов и лодок.

В самарском парке имени 50-летия Октября запустили прокат катамаранов и лодок.

Теперь прогулки по озеру Песчаное доступны ежедневно — после масштабной реконструкции и очистки водоёма здесь вновь можно наслаждаться водной гладью и тишиной.

Особое очарование добавляют два новых обитателя — две пары лебедей, привезённых из частного питомника в посёлке Прибрежный.

Птицам по три года, пока они безымянные, но городские власти предлагают горожанам помочь с выбором имён — предложения можно оставлять в комментариях под постом на странице мэра Ивана Носкова.

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