В Самаре в Парке металлургов запустили прокат катамаранов и завезли лебедей

В самарском парке имени 50-летия Октября запустили прокат катамаранов и лодок.
Теперь прогулки по озеру Песчаное доступны ежедневно — после масштабной реконструкции и очистки водоёма здесь вновь можно наслаждаться водной гладью и тишиной.
Особое очарование добавляют два новых обитателя — две пары лебедей, привезённых из частного питомника в посёлке Прибрежный.
Птицам по три года, пока они безымянные, но городские власти предлагают горожанам помочь с выбором имён — предложения можно оставлять в комментариях под постом на странице мэра Ивана Носкова.
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