Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу, показал опрос

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу — вакансий для их возраста мало, к примеру, 13% соискателей при трудоустройстве и вовсе скрывали свой возраст, сообщается в исследовании сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру», которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что в исследовании приняли участие 1840 сотрудников российских компаний старше 50 лет. «48% считают, что людям старше 50 лет тяжело находить работу, также 48% респондентов уверены, что все зависит от опыта и сферы работы, только 4% думают, что найти работу легко. Кстати, скрывать свой возраст при приеме на работу приходилось 13% ответивших», — сообщают аналитики сервиса.
Также аналитики сообщают, что 71% российских сотрудников в возрасте 50 лет и старше за последний год не меняли работу, 15% поменяли место работы, но остались в отрасли, 9% переквалифицировались и ушли в другую отрасль, а еще 5% попали под сокращение в этом году и находятся в поисках нового места.
Согласно данным исследования, 44% из числа тех, кто искал новое место работы, отмечают боязнь не подойти из-за возраста. При этом каждый пятый боялся, что будет долго вникать в новые процессы, 19% — что не справятся с количеством задач и нагрузкой. Ещё 16% переживали, потому что слишком привыкли к старой работе, 12% — потому что давно не меняли сферу деятельности и 8% признавали, что с более молодыми и успешными коллегами «будут чувствовать себя не в своей тарелке». Уточняется, что участники исследования имели возможность выбрать несколько вариантов ответа.