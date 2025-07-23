Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу, показал опрос

Согласно данным исследования, 44% из числа тех, кто искал новое место работы, отмечают боязнь не подойти из-за возраста. При этом каждый пятый боялся, что будет долго вникать в новые процессы, 19% — что не справятся с количеством задач и нагрузкой. Ещё 16% переживали, потому что слишком привыкли к старой работе, 12% — потому что давно не меняли сферу деятельности и 8% признавали, что с более молодыми и успешными коллегами «будут чувствовать себя не в своей тарелке». Уточняется, что участники исследования имели возможность выбрать несколько вариантов ответа.