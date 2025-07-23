Вильфанд: на большей части территории России температура ниже нормы

В третьей декаде июля на большей части России средняя температура воздуха оказалась ниже климатической нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, усреднённые данные показывают, что в большинстве регионов температура держится на 1−2 градуса ниже обычных значений для этого периода. Исключением является лишь один регион Северо-Кавказского федерального округа — Чеченская Республика, где с 23 по 27 июля дневные температуры прогнозируются на уровне 34−35 градусов, что превышает норму на 5−6 градусов.
Кроме того, на Сахалине температура может подняться до 32 градусов — редкий случай для островного климата.
В Хабаровском и Приморском краях, а также в Еврейской автономной области ожидаются дневные температуры в диапазоне 34−37 градусов, что на 5−8 градусов выше средних значений для этих территорий.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что дожди в столичном регионе прекратятся к выходным.