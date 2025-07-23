Вильфанд: на большей части территории России температура ниже нормы

По его словам, усреднённые данные показывают, что в большинстве регионов температура держится на 1−2 градуса ниже обычных значений для этого периода. Исключением является лишь один регион Северо-Кавказского федерального округа — Чеченская Республика, где с 23 по 27 июля дневные температуры прогнозируются на уровне 34−35 градусов, что превышает норму на 5−6 градусов.