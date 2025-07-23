Омича оштрафовали на 50 тысяч за жестокое убийство собаки

Ленинский райсуд вынес приговор 49-летнему омичу, жестоко расправившемуся с собственной собакой. Мужчину признали виновным по статье № 245 УК РФ за издевательства, повлекшие гибель животного. Об этом сообщили 23 июля в прокуратуре.
Следствие установило, что в октябре 2024 года подсудимый без причины сбросил пса с балкона второго этажа. После этого он спрятал травмированное животное в сумку, отказался от ветеринарной помощи, животное скончалось от полученных повреждений.
«Вину в совершении преступления мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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