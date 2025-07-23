На какой стадии находится строительство LRT в Астане

Комплексный центр будет включать в себя несколько ключевых объектов: центр управления, эксплуатационное и ремонтное депо, а также депо для локомотивов. Его запуск позволит централизованно контролировать процессы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта всего подвижного состава LRT.
На текущем этапе завершены основные железобетонные и металлоконструкционные работы в эксплуатационном и локомотивном депо. Ведётся монтаж внутренних перегородок. Ввод в эксплуатацию Комплексного центра обеспечит круглосуточный контроль за движением поездов и состоянием всей инфраструктуры LRT, необходимой для стабильной работы всех 18 станций и всей линии в целом.
Строительство ведётся согласно утверждённому графику.