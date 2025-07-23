На какой стадии находится строительство LRT в Астане

Комплексный центр будет включать в себя несколько ключевых объектов: центр управления, эксплуатационное и ремонтное депо, а также депо для локомотивов. Его запуск позволит централизованно контролировать процессы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта всего подвижного состава LRT.