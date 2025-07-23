Желающим учиться в РФ иностранцам напомнили об условиях: что предоставят студентам с детьми

Иностранные граждане, поступающие в российские вузы, могут воспользоваться условиями для студенческих семей. В том числе, они имеют право жить с детьми в общежитиях, уточнила заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова. Об этом пишет ТАСС.
Ольга Петрова пояснила, что такая практика реализуется в нескольких вузах России. Условия для проживания и обучения одинаковы для поступающих из-за рубежа и РФ, добавила она.
«У нас есть такие университеты, как РУДН, куда иностранные студенты приезжают уже с семьей, с детьми. Им сразу дают отдельную комнату, и, конечно, детишки также находятся в комнатах для ребятишек», — заключила Ольга Петрова.
В РФ также решили давать будущим педагогам дополнительные стипендии. Такую инициативу реализуют, в том числе, в Хабаровском крае.