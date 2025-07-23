Рогов: украинских перебежчиков убивают в Испании из-за денег и компромата

Политических украинских мигрантов в Испании ликвидируют по нескольким причинам, отметил в беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Напомним, в бассейне жилого комплекса Cala Alta в Испании нашли мертвым экс-чиновника МВД Украины Игоря Грушевского. Ранее он работал в департаменте по борьбе с организованной преступностью. Примечательно, что рядом с этим местом в феврале 2024 года был убит пилот-предатель Максим Кузьминов.
Кроме того, в Мадриде в мае этого года застрелили Андрея Портнова — известного украинского юриста, экс-замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича.
«Причины ликвидации экс-чиновников из Украины в Испании разные: бизнес-разборки, то есть из-за денег, человек может слишком много знать, то есть быть носителем компромата. Могут быть и другие причины», — сказал Рогов.
При этом, констатировал собеседник aif.ru, испанские правоохранители и правосудие работают, мягко говоря, без рвения, поэтому вряд ли совершенные преступления будут раскрыты, тем более если в роли жертв выступают не испанцы.
Рогов также выразил уверенность, что убийство Грушевского не последняя смерть украинца на испанской земле, куда все чаще устремляются бывшие чиновники времен Януковича, ныне действующего режима, а также времен режима Порошенко.
Ранее политолог Владимир Скачко предположил, что Грушевского могли убить из-за того, что он слишком много знал, например, методы вербовки и перевербовки украинских спецслужб.