В Омской области пресекли нелегальные рейсы через Иртыш

В Черлакском районе Омской области выявлены нарушения при перевозке пассажиров по реке Иртыш. Омская транспортная прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что частное лицо осуществляло переправу людей на теплоходах «Николай Верлов» и «Силур» без необходимых разрешительных документов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По информации надзорного органа, суда использовались без свидетельств о годности к плаванию, а также без действующих страховок, которые должны быть у судовладельца при перевозке пассажиров. Таким образом, были нарушены требования законодательства о безопасности внутреннего водного транспорта.
В результате вмешательства прокуратуры нарушителя привлекли к административной ответственности. Он оштрафован на 20 тысяч рублей за осуществление предпринимательской деятельности в сфере транспорта без соблюдения условий, предусмотренных лицензией.