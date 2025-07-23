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В Госдуме обсуждают упрощение выплаты компенсаций за задержки рейсов

Депутаты поддерживают постоянную связь с Ростуризмом и Росавиацией для выработки эффективных решений.

Источник: Аргументы и факты

В Госдуме рассматривается инициатива об упрощении порядка получения компенсаций пассажирами в случае массовых задержек авиарейсов, если они вызваны внешними угрозами. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета по развитию туризма Сергей Кривоносов («Единая Россия»).

Он отметил, что в условиях таких форс-мажорных обстоятельств процесс получения компенсаций может быть скорректирован для удобства граждан. Вопрос находится на контроле парламента, особенно в части соблюдения прав пассажиров в аэропортах.

Кривоносов подчеркнул важность координации между государственными структурами и бизнесом. По его словам, депутаты поддерживают постоянную связь с Ростуризмом, Росавиацией и авиаперевозчиками для выработки эффективных решений.

Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, что авиакомпании из-за задержек или отмены рейсов по их вине обязаны предоставить пассажирам ряд услуг.

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