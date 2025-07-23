Что снится накануне больших перемен: 7 снов-предвестников судьбоносных событий

Прозрачные реки, кристальные озёра или освежающий дождь во сне часто снятся людям накануне позитивных изменений в личной жизни. Это может быть новая любовь, примирение с близкими или внутреннее исцеление от старых обид. Бурная вода предупреждает о том, что грядущие перемены потребуют эмоциональной стойкости. Штормы, наводнения или мутные потоки появляются перед кризисами, которые в итоге приводят к лучшей жизни, просто путь к ней будет непростым.