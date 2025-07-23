Life.ru узнал, как жара влияет на продуктивность и что заставляет удалёнщиков вернуться в офис

Как показали данные исследования экспертов бренда климатической техники Kalashnikov, которые есть в распоряжении Life.ru, почти половина опрошенных работников (46%) признались, что они быстрее устают, им сложно сосредоточиться на рабочих задачах из-за жары. Каждый десятый (9%) начинает постоянно прокрастинировать. Страдает от высоких температур и эмоциональная сфера: 23% чаще раздражаются без видимых причин, теряют мотивацию, 8% жалуются на плохое настроение. А 16% отмечают агрессивность и раздражительность со стороны коллег.