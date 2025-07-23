В Красноярском крае ограничат движение транспорта на трассе Р-255 «Сибирь»

Завтра, 24 июля, в Красноярском крае ограничат движение автотранспорта через два железнодорожных переезда на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». В КрасЖД уточнили, что оба объекта находятся в Нижнеингашском районе:
— поселок Сулемка — с 22:00 24 июля до 09:00 25 июля. Полностью закроют переезд с 23:00 24 июля до 00:30 25 июля, а также с 01:30 до 02:30 25 июля (в остальное время пропуск автомобилей будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме).
— Нижний Ингаш, восточный выезд — с 22:00 24 июля до 04:00 25 июля. Пропуск транспорта будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме.
Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута. Ограничения связаны с работами по ремонту переездов.
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