В Красноярском крае ограничат движение транспорта на трассе Р-255 «Сибирь»

— поселок Сулемка — с 22:00 24 июля до 09:00 25 июля. Полностью закроют переезд с 23:00 24 июля до 00:30 25 июля, а также с 01:30 до 02:30 25 июля (в остальное время пропуск автомобилей будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме).