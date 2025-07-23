Что происходит в семье Леры Кудрявцевой: «Решила в очередной раз припугнуть мужа разводом»

Лера Кудрявцева устала бороться за мужа 37-летнего хоккеиста Игоря Макарова, который не может избавиться от алкогольной зависимости. Этой борьбой она измотана и эмоционально, и финансово. Недавно звезда вновь сорвалась в соцсетях, выложив посты, в которых резко высказалась о пьющем супруге. Шоумен Илья Сорокин считает, что угрозы развода — это очередная попытка Леры припугнуть мужа.
— Скорее всего, Лера решила в очередной раз припугнуть мужа разводом. Сейчас, полагаю, снова в клинику его собирает. Пролечат там его, и, наверное, снова сойдутся, — поделился Илья Сорокин в беседе с KP.RU.
Шоумен отметил, что Лера — яркая и успешная женщина, вокруг которой всегда много поклонников. Несмотря на это, она не дает ни одному из них ни малейшего шанса. Однако Сорокин не уверен, что Кудрявцева решится на развод с Макаровым.
Напомним, в январе 2024 года Лера заявила подписчикам: «Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка». Но спустя некоторое время супруги помирились, и Игорь прошел курс лечения в реабилитационном центре. Однако его борьба с зависимостью оказалась неудачной, и проблемы вновь всплыли.