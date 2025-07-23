Что происходит в семье Леры Кудрявцевой: «Решила в очередной раз припугнуть мужа разводом»

Шоумен отметил, что Лера — яркая и успешная женщина, вокруг которой всегда много поклонников. Несмотря на это, она не дает ни одному из них ни малейшего шанса. Однако Сорокин не уверен, что Кудрявцева решится на развод с Макаровым.