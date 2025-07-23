В Туркестане начали механизированную очистку Машканала

Для обеспечения аграриев дополнительными объемами поливной воды Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» начал механизированную очистку «Водозаборного канала машинным методом».
В данных работах задействована техника филиала. Очистка ведется на 2,6 км канала, подающего воду из реки Сырдарья до насосной станции ГНС-1.
Ожидается, что работы по очистке будут полностью завершены до 25 июля. В результате будет обеспечено стабильное функционирование насосной станции, а в канал «Достық» будет дополнительно направляться 10 кубометров воды в секунду.
Очистка канала улучшит качество водоснабжения крестьянских хозяйств в нижнем течении межгосударственного канала «Достық», а также поспособствует повышению уровня воды на каналах Туркестанского филиала «Казводхоза».
«Проводимые работы также позволят предотвратить заиление “Машканала” в следующем году. Механизированная очистка объекта в другие времена года не представляется возможной, так как его территория полностью покрывается водой» Заместитель директора Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Серик Тойтанов.
Напомним, что поливной период на юге Казахстана стартовал на 20 дней раньше. Причиной этому стали высокая температура и отсутствие осадков.
В настоящее время в Туркестанской области организована поочередная подача поливной воды по каналам. На сегодня в регионе водозабор на нужды сельского хозяйства составляет 2,82 млрд кубометров.