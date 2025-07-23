В Омске открыли перекрёсток Архитекторов и Крупской после долгого ремонта

В Омске незаметно для многих заработал перекрёсток улиц Архитекторов и Крупской — движение здесь восстановлено после продолжительного перерыва.
Перекрёсток был открыт на фоне новых ограничений: перекрыты соседние участки на Архитекторов — в районе улиц 70 лет Октября и Комарова, где ведутся работы по монтажу троллейбусной контактной сети.
Общественный транспорт сейчас активно направляют через освобождённый перекрёсток Архитекторов/Крупской, который долгое время оставался недоступным. Теперь он частично компенсирует нагрузку на улично-дорожную сеть, связанную с ремонтами на других участках.