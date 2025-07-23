В Самарской области появится 128 новых общественных пространств в 2025 году

Самарская область продолжает масштабное преображение в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в своем телеграм-канале рассказал Вячеслав Федорищев.
Благоустройство идёт по всем фронтам — от крупных городов до малых сёл, и каждое обновлённое пространство создаётся с учётом реальных потребностей жителей.
В 2025 году запланировано благоустроить 128 общественных территорий и 100 дворов, уже завершено 48 объектов.
— Мы не просто ремонтируем территории — мы создаем места, где по-настоящему комфортно, — подчеркнул глава региона.
Работы охватили всю область: в Сызрани обновили парк «Тимирязевский» и пешеходную зону на проспекте 50 лет Октября, в Октябрьске — территорию у детсада № 13 и Александровскую аллею.
В Безенчуке — скверы и детские площадки, в Волжском районе — Центральную площадь в Смышляевке и парковую зону в Стройкерамике.
Активно идут преобразования и в отдалённых населённых пунктах — от Большечерниговского до Шигонского района.
Особое внимание уделено четырём масштабным проектам, ставшим победителями всероссийского конкурса: городскому пляжу в Сызрани, улице Сабирзянова в Отрадном, парку Горького в Октябрьске и территории у храма Сергия Радонежского в Чапаевске.
Эти объекты станут новыми точками притяжения и примерами качественного городского дизайна.
Главное — решения принимаются с участием самих горожан.
Именно жители голосованием определяют, какие пространства обновлять в первую очередь. Благодаря такому подходу городская среда становится по-настоящему удобной и живой.
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