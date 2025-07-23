Отец четверых детей из Осинского района героически погиб в зоне СВО

— Зорикто Кимович родился в деревне Онгосор, после окончания девяти классов отучился на электрогазосварщика в Ангарском индустриальном техникуме. Женился в 2011 году, вместе с супругой перебрался в село Хохорск Боханского района, — пишет в сети Борис Хошхоев.