Отец четверых детей из Осинского района героически погиб в зоне СВО

Зорикто Малханов из Осинского района героически погиб «за ленточкой». Как сообщает мэр района Борис Хошхоев, защитника Отечества не стало в апреле 2025 года, он пал при выполнении боевого задания.
— Зорикто Кимович родился в деревне Онгосор, после окончания девяти классов отучился на электрогазосварщика в Ангарском индустриальном техникуме. Женился в 2011 году, вместе с супругой перебрался в село Хохорск Боханского района, — пишет в сети Борис Хошхоев.
Семья воспитывала четверых сыновей, боец был заботливым отцом, мужем, братом. В зону проведения специальной военной операции отправился в марте этого года, подписав контракт. Погиб в возрасте 35 лет, прощание с ним состоялось 22 июля.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Андрей Колесниченко из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО.