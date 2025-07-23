Уфимцы создали петицию из-за долгой реконструкции улицы Пугачева

«Мы не понимаем всем Кузнецовским затоном, по какой причине улица Пугачева мало того что не стала четырехполосной в нарушение всех сроков, но и лишилась на многих участках асфальтового покрытия совсем? — возмущаются жители. — Сроки окончания строительства постоянно сдвигаются. Дорожно-строительные работы на сегодняшний день почти не ведутся. На наши нескончаемые обращения получаем отписки. Просим написать причины очередной задержки сроков исполнения и указать ответственных лиц. Также просим принять меры для максимального ускорения завершения строительных работ и сдать до зимы 2025 года улицу Пугачева — все 4 полосы».