Рэпер Влади обжаловал отказ суда исключить его из реестра иноагентов

Министерство юстиции включило Лешкевича в реестр иностранных агентов в январе 2024 года. В ведомстве отметили, что он активно создавал и распространял материалы, созданные иноагентами, а также ложную информацию о политике российских властей и выступал против проведения специальной военной операции на Украине.