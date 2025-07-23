Рэпер Влади обжаловал отказ суда исключить его из реестра иноагентов

Участник группы «Каста», известный как рэпер Влади* (Владислав Лешкевич), который был признан иностранным агентом, подал апелляцию на решение Замоскворецкого суда Москвы об отказе исключить его из соответствующего реестра. Об этом сообщает РИА Новости.
В суде подтвердили, что апелляционная жалоба была зарегистрирована. После этого она будет направлена в Московский городской суд для дальнейшего рассмотрения.
В июне Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Лешкевича к Министерству юстиции РФ. В иске он просил исключить его из реестра иностранных агентов, считая решение необоснованным.
Представители Министерства юстиции в суде подтвердили, что Лешкевич, как было установлено в ходе проверки, сотрудничает с иностранными некоммерческими организациями и неправительственными объединениями, распространяет материалы, созданные иноагентами, в своих социальных сетях и находится под иностранным влиянием.
Министерство юстиции включило Лешкевича в реестр иностранных агентов в январе 2024 года. В ведомстве отметили, что он активно создавал и распространял материалы, созданные иноагентами, а также ложную информацию о политике российских властей и выступал против проведения специальной военной операции на Украине.
*Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.