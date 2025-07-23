Психолог рассказала, какие ошибки делают жены, пытаясь спасти алкоголиков

Психолог Татьяна Василькова объяснила, почему спасать алкоголиков — это не выход. Такое поведение только поддерживает их зависимость. В последнее время Лера Кудрявцева снова попала в центр внимания из-за проблем в семье. Ее муж, хоккеист Игорь Макаров, не может избавиться от алкогольной зависимости.
— Нередко алкоголик пьет, чтобы его спасали. Тогда он чувствует себя нужным и значимым. Чтобы помочь алкоголику, надо перестать его спасать. Только тогда есть шанс на излечение, — пояснила эксперт в беседе с KP.RU.
Психолог также добавила, что жалость к человеку с зависимостью часто путается с любовью. Это ведет к тому, что алкоголик не видит нужды менять свою жизнь, продолжая пить и уклоняться от ответственности.
— Почему молодые мужчины порой спиваются? Это бегство от ответственности. Ведь алкоголизм — это болезнь. А если человек болен, значит, с него можно не требовать выполнения каких-то обязательств: какой с больного спрос? Конечно, тут нужна работа не только нарколога. Главное — желание самого человека изменить свою жизнь, — отметила специалист.
Ранее Лера Кудрявцева в эмоциональном посте сообщила о своем решении развестись с мужем, который страдает от алкоголизма. Звезда призналась, что больше не может бороться с зависимостью Игоря, добавив, что вынуждена скрывать его проблемы от их маленькой дочери.