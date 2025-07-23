Психолог рассказала, какие ошибки делают жены, пытаясь спасти алкоголиков

— Почему молодые мужчины порой спиваются? Это бегство от ответственности. Ведь алкоголизм — это болезнь. А если человек болен, значит, с него можно не требовать выполнения каких-то обязательств: какой с больного спрос? Конечно, тут нужна работа не только нарколога. Главное — желание самого человека изменить свою жизнь, — отметила специалист.