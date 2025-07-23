Семья из Перми стала лучшей в конкурсе «Самая спортивная семья России»

Евгения Яковлева — кандидат в мастера спорта по скалолазанию и рекордсменка страны, ее муж Денис — многократный рекордсмен России и мира по силовым упражнениям на перекладине, стойке и отжиманиям на гвоздях. Ранее он входил в сборную России по военно-спортивному многоборью. Супруги воспитывают двоих сыновей и активно приобщают их к спорту и здоровому образу жизни.