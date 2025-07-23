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Семья из Перми стала лучшей в конкурсе «Самая спортивная семья России»

Пермяки одержали победу в номинации «Семейное селфи на спорте».

Источник: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Минспорт России подвел итоги всероссийского конкурса, где выбирали самые спортивные семьи страны. В номинации «Семейное селфи на спорте» победу одержала семья Яковлевых из Перми.

Евгения Яковлева — кандидат в мастера спорта по скалолазанию и рекордсменка страны, ее муж Денис — многократный рекордсмен России и мира по силовым упражнениям на перекладине, стойке и отжиманиям на гвоздях. Ранее он входил в сборную России по военно-спортивному многоборью. Супруги воспитывают двоих сыновей и активно приобщают их к спорту и здоровому образу жизни.

Среди победителей конкурса также оказались семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края, Барнаула, а также Ленинградской и Кировской областей.

— Мы получили заявки со всех уголков России — от Мурманска до Кавказа, от Приморья до Калининграда, — отметил министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. — Конкурс стартовал в 2024 году и уже стал хорошей площадкой для поддержки спортивных семей и популяризации семейных традиций в спорте.