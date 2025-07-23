Metallica и Элтон Джон высказались о смерти Оззи Осборна

6 июля Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath воссоединились и в последний раз вышли на сцену перед публикой в английском городе Бирмингем. В рамках концерта, который длился десять часов, музыканты исполнили свои известные песни, включая War Pigs, NIB, Iron Man и Paranoid. В мероприятии также приняли участие группы Guns N" Roses, Metallica, Slayer, Alice In Chains и другие музыкальные коллективы.