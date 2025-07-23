Metallica и Элтон Джон высказались о смерти Оззи Осборна

Певец Элтон Джон и рок-группа Metallica в своих социальных сетях отреагировали на смерть своего коллеги, метал-музыканта Оззи Осборна.
Участники Metallica опубликовали совместную фотографию с Осборном, добавив смайлик разбитого сердца.
Элтон Джон написал, что Оззи Осборн был его близким другом, настоящим новатором и легендой. Он отметил его хорошее чувство юмора и подчеркнул, что рок-артист «завоевал себе место в пантеоне рок-богов».
— Мне будет его очень не хватать, — заключил Элтон Джон.
Метал-музыкант и фронтмен группы Black Sabbath скончался 22 июля в возрасте 76 лет. Артист страдал болезнью Паркинсона, а в последние годы у него появились и другие проблемы со здоровьем, включая осложнения после травм, полученных в результате падения в 2019 году.
6 июля Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath воссоединились и в последний раз вышли на сцену перед публикой в английском городе Бирмингем. В рамках концерта, который длился десять часов, музыканты исполнили свои известные песни, включая War Pigs, NIB, Iron Man и Paranoid. В мероприятии также приняли участие группы Guns N" Roses, Metallica, Slayer, Alice In Chains и другие музыкальные коллективы.