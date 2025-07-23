МЧС предупреждает белорусов о сильном ветре с грозами в среду

Грозы могут с тать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Во время ливней значительно снижается видимость и затрудняется движение транспорта вплоть до его полной остановки, может увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий. Также сильные дожди могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.