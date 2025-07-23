МЧС предупреждает белорусов о сильном ветре с грозами в среду

Спасатели предупреждаю, что при сильном ветре могут повредиться и оборваться линии связи и электропередач, это может привести к отключению электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Грозы могут с тать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Во время ливней значительно снижается видимость и затрудняется движение транспорта вплоть до его полной остановки, может увеличиться количество дорожно-транспортных происшествий. Также сильные дожди могут привести к подтоплению отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.
По прогнозам Белгидромета, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Во многих районах пройдут дожди, грозы, местами при грозах сильные ливни, в дневные часы возможен град. Утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер западный 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с, местами 15−20 м/с.
Дневная температура воздуха составит +21…+27°С.
В Минске в среду будет облачно с прояснениями, временами пройдет дождь. Возможна гроза, при грозе прогнозируются сильные ливни (вероятность осадков — 80−90%). Ветер западный умеренный, при грозе порывистый.
Температура воздуха утром в белорусской столице составит +19…+22°С, в дневное время воздух прогреется до +21…+23°С, а в вечернее время будет +20…+22°С.
Народные приметы на 23 июля
Этот день в народе связывали с богом Перуном — повелителем молний. Если день выдавался пасмурным, то люди с особым усердием наблюдали за погодой — старались уловить знаки Перуна.
У 23 июля существовало еще одно название — Рясочник. К этому дню гладь водоемов часто затягивали цветковые однодольные растения. Ее собирали и использовали в качестве удобрения для огородов и полей.
В церкви 23 июля посвящали преподобному Антонию Громоносцу — основателю Киево-Печерской лавры и покровителю русских монахов. Кроме того, христиане верили, что много веков назад в этот день к людям с неба сошел Святой Дух. Дата выпала на 50-й день от Пасхи. Поэтому еще одно название праздника — Пятидесятница.
Народные приметы:
- если слышали гром, но не видели вспышек молнии, ждали долгих осадков;
- утренняя буря считалась знаком скорого прояснения неба;
- звуки грома в знойный день принимали за плохую примету;
- если во время дождя светило солнце, снова ждали непогоду;
- ясная ночь после бури — к продолжительному потеплению;
- если ласточки летали низко, ожидали сильные осадки;
- гром звучал долго и глухо — к теплой и влажной погоде.