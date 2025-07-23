Группа Black Sabbath прокомментировала смерть Оззи Осборна

Члены группы Black Sabbath прокомментировали в социальной сети Х смерть своего бывшего вокалиста Оззи Осборна.
«Оззи навечно! (Ozzy Forever!)» — написали артисты.
Накануне, 22 июля родные Оззи Осборна сообщили о смерти музыканта, который в последние годы страдал от болезни Паркинсона, а в последние месяцы и вовсе был приковал к инвалидному креслу. Впрочем семья Оззи не раскрыла точную причину его смерти.
Оззи Осборн дал последний концерт в Бирмингеме в Великобритании всего за две недели до смерти.
С вокалом звезды рока Оззи Осборна продали приблизительно 100 миллионов пластинок. В 1994-м артист получил «Грэмми», в 2006-м попал в Зал славы рок-н-ролла как фронтмен Black Sabbath, а в 2024-м — как солист.