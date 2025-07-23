Группа Black Sabbath прокомментировала смерть Оззи Осборна

Накануне, 22 июля родные Оззи Осборна сообщили о смерти музыканта, который в последние годы страдал от болезни Паркинсона, а в последние месяцы и вовсе был приковал к инвалидному креслу. Впрочем семья Оззи не раскрыла точную причину его смерти.