Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа Black Sabbath прокомментировала смерть Оззи Осборна

Группа Black Sabbath заявила, что Оззи Осборн будет в вечности.

Источник: Комсомольская правда

Члены группы Black Sabbath прокомментировали в социальной сети Х смерть своего бывшего вокалиста Оззи Осборна.

«Оззи навечно! (Ozzy Forever!)» — написали артисты.

Накануне, 22 июля родные Оззи Осборна сообщили о смерти музыканта, который в последние годы страдал от болезни Паркинсона, а в последние месяцы и вовсе был приковал к инвалидному креслу. Впрочем семья Оззи не раскрыла точную причину его смерти.

Оззи Осборн дал последний концерт в Бирмингеме в Великобритании всего за две недели до смерти.

С вокалом звезды рока Оззи Осборна продали приблизительно 100 миллионов пластинок. В 1994-м артист получил «Грэмми», в 2006-м попал в Зал славы рок-н-ролла как фронтмен Black Sabbath, а в 2024-м — как солист.