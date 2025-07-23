Кефир — природный антидепрессант

Кефир богат триптофаном — аминокислотой, из которой в организме синтезируется серотонин, а затем мелатонин. Именно эти вещества регулируют наше настроение, внутреннее спокойствие и сон. К вечеру, когда уровень дофамина падает, мозгу нужно «переключиться» на восстановление. И кефир здесь — мягкий помощник. Он не просто насыщает — он тонко вмешивается в нейрохимию, настраивая её на здоровый отдых.