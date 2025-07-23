Калужский аэропорт открыли для полётов после семичасовых ограничений

Меры принимались для обеспечения безопасности полётов.
Напомним, ограничения были введены в аэропорту Калуги около 23:00 мск 22 июля. На данный момент аналогичные меры ещё действуют в воздушной гавани Нижнего Новгорода.
В аэропорту Калуги Грабцево сняли вводившиеся ночью временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Меры принимались для обеспечения безопасности полётов.
Напомним, ограничения были введены в аэропорту Калуги около 23:00 мск 22 июля. На данный момент аналогичные меры ещё действуют в воздушной гавани Нижнего Новгорода.