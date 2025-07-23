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Адвокат Зернов: Дудя в случае возвращения в Россию сразу поместят в СИЗО

Блогер был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Источник: Аргументы и факты

В случае возвращения в Россию Юрий Дудь* будет немедленно помещён в следственный изолятор, сообщил в интервью РИА Новости Олег Зернов, адвокат и эксперт в области права.

Во вторник Басманный суд Москвы объявил о заочном аресте и международном розыске Юрия Дудя.

«Если Дудь будет задержан на территории России или экстрадирован, то он будет немедленно помещён в следственный изолятор. Срок ареста в два месяца будет исчисляться с момента фактического задержания, которое может произойти при пересечении границы России», — пояснил Олег Зернов.

Он также отметил, что компетентные органы некоторых иностранных государств могут задержать Дудя по запросу России для последующей экстрадиции. Это возможно, если между Россией и этими государствами есть соответствующие соглашения.

Однако выдача может быть отклонена, если государства сочтут, что действия Дудя не являются преступлением или считают его преследование политически мотивированным, подчеркнул Зернов.

* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории России.