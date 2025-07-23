Адвокат Зернов: Дудя в случае возвращения в Россию сразу поместят в СИЗО

«Если Дудь будет задержан на территории России или экстрадирован, то он будет немедленно помещён в следственный изолятор. Срок ареста в два месяца будет исчисляться с момента фактического задержания, которое может произойти при пересечении границы России», — пояснил Олег Зернов.