Премьер Японии Исиба принял решение уйти в отставку

Помимо этого, российские военные учения на полуострове Камчатка следует рассматривать как предупреждение Японии о недопустимости провокационных действий в Тихом океане. По данным китайских СМИ, развертывание российских военных кораблей в боевые позиции в Японском и Охотском морях, а также в Тихом океане, в рамках плановых учений Тихоокеанского флота, стало ответом на учения Японии с применением противокорабельных ракет наземного базирования «Тип 88».