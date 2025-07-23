Премьер Японии Исиба принял решение уйти в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку. Об этом сообщило агентство Reuters.
— Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку. Исиба объявит об отставке до конца августа, — передает агентство.
Недавно в Японии заявили, что, несмотря на напряженные отношения, правительство страны продолжает стремиться к заключению мирного договора с Россией.
Также Россия выразила протест посольству Японии в Москве в связи с участием войск страны в учениях американской армии «Resolute Force Pacific» в том числе на базах, расположенных вблизи дальневосточных границ России.
Помимо этого, российские военные учения на полуострове Камчатка следует рассматривать как предупреждение Японии о недопустимости провокационных действий в Тихом океане. По данным китайских СМИ, развертывание российских военных кораблей в боевые позиции в Японском и Охотском морях, а также в Тихом океане, в рамках плановых учений Тихоокеанского флота, стало ответом на учения Японии с применением противокорабельных ракет наземного базирования «Тип 88».