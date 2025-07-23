Госавтоинспекция приступила к массовым рейдам на автодороге Акбердино-Нагаево

Сегодня утром, 23 июля, в Иглинском районе Башкирии начались массовые проверки водителей на участке автодороги Акбердино-Нагаево. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
По словам руководителя ведомства, мероприятия направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий и пресечение грубых нарушений ПДД. Инспекторы уделяют особое внимание выявлению водителей, не имеющих прав или лишенных водительского удостоверения, а также случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Тактика «сплошных» проверок, пояснил Севастьянов, предполагает остановку всех без исключения автомобилей на заранее выбранных безопасных участках дороги. Глава ГАИ Башкирии призвал водителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.
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