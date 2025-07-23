Срочная новость Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника в ночь на 23 июля 2025 года над Тульской, Ростовской, Нижегородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Силы ПВО РФ сбили 33 украинских беспилотника
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника в ночь на 23 июля 2025 года над Тульской, Ростовской, Нижегородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.