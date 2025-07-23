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Силы ПВО РФ сбили 33 украинских беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника в ночь на 23 июля 2025 года над Тульской, Ростовской, Нижегородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Срочная новость Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских беспилотника в ночь на 23 июля 2025 года над Тульской, Ростовской, Нижегородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.