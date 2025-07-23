Продажи мороженого выросли из-за жары в Хабаровском крае

В Хабаровском крае растет спрос на мороженое. Производство холодного десерта в регионе за полгода увеличилось на 15 процентов, а на прилавках появляются новые, необычные вкусы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Спрос на мороженое стабильно возрастает в летние месяцы, особенно в жаркую погоду. Региональные производители стараются не отставать: на сегодняшний день на территории края выпускается около двухсот наименований десерта — с клубникой, жимолостью, базиликом, облепихой, тыквой и даже имбирно-коричной начинкой.
По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия края, за шесть месяцев в регионе произведено 1,4 тысячи тонн мороженого. За весь прошлый год — 2,8 тысячи тонн. Почти весь объем реализуется внутри края через магазины и летние торговые точки, но также рассматриваются варианты поставок в другие регионы и за рубеж.
Кроме традиционного мороженого, в Хабаровском крае делают натуральные замороженные десерты из ягод и фруктов. В июле десерт из жимолости получил золотую медаль на питерской выставке Neva Buyers Week 2025.
«Летом мороженое очень популярно среди населения. Предприятия осваивают новые вкусы, мы поддерживаем их участие в выставках и ярмарках. В этом году снова повезем наш продукт на ВЭФ — он уже хорошо зарекомендовал себя у гостей форума», — рассказала начальник отдела пищевой промышленности минсельхоза края Татьяна Горнастаева.