Продажи мороженого выросли из-за жары в Хабаровском крае

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия края, за шесть месяцев в регионе произведено 1,4 тысячи тонн мороженого. За весь прошлый год — 2,8 тысячи тонн. Почти весь объем реализуется внутри края через магазины и летние торговые точки, но также рассматриваются варианты поставок в другие регионы и за рубеж.