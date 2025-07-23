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Топ-5 главных новостей в Молдове 23 июля 2025: В Кишиневе часть улиц перекрывают до осени — что случилось; как гражданка Молдовы купила билет из Парижа на самолет за 300 евро и чуть не пошла пеш

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 23 июля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 23 июля 2025:

1. В Кишиневе перекрывают улицы до осени: Рассказываем, какие дороги будут перекрыты.

2. Купила билет за 300 евро за лоукост и чуть не пошла пешком: Гражданке Молдовы, которая летела из Франции, не хватило места в самолёте.

3. Задержание беглого олигарха Плахотнюка перерастает в многоходовую интригу: Как поведёт себя верхушка ПАС, замешанная в краже миллиарда в Молдове.

4. Спали на полу и носили грязную одежду: В Бендерах две девочки и лежачая женщина три года прожили в изоляции — соседи не подозревали, что рядом живут дети.

5. Двойной удар: Молдову накроет магнитная буря и жара — головной боли не избежать.

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