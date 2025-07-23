Штаб по ликвидации последствий стихии создали в Хабаровске

В Хабаровске продолжают устранять последствия мощного ливня и шквалистого ветра. Часть города осталась без электричества, многие улицы завалены деревьями. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Вчера на город обрушились сильные дожди и ветер до 18 метров в секунду. По поручению мэра Сергея Кравчука создан оперативный штаб, который координирует все работы.
«На данный момент 1,8 тысячи объектов у нас без электроэнергии: многоквартирные дома и частные домовладения. Мэр города дал указание подключить все организации, которые будут устранять проблему. Сегодня мы должны полностью восстановить электроснабжение», — рассказал первый заместитель мэра Денис Елькин.
В первые часы после стихии в диспетчерскую поступило 200 обращений. Зарегистрировано 51 случай обрыва проводов, 72 поврежденных автомобиля и девять участков, где упавшие деревья перекрыли проезд. Сильнее всего пострадали Индустриальный, Железнодорожный и Краснофлотский районы.
«Территория от улицы Индустриальной до Прогрессивной, а также Пятая площадка и улица Краснореченская — самые пострадавшие участки. Везде лежат упавшие деревья», — рассказала председатель комитета по управлению районом Мария Матаева.
Сейчас на местах работают 17 бригад, к ним присоединятся еще пять. Энергетики трудятся в усиленном режиме. По вопросам последствий шторма жителям рекомендуют звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 42−47−43.