Штаб по ликвидации последствий стихии создали в Хабаровске

«На данный момент 1,8 тысячи объектов у нас без электроэнергии: многоквартирные дома и частные домовладения. Мэр города дал указание подключить все организации, которые будут устранять проблему. Сегодня мы должны полностью восстановить электроснабжение», — рассказал первый заместитель мэра Денис Елькин.