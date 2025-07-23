Эрдоган не намерен встречаться с делегациями России и Украины

В графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на 23 июля не значится встреча с делегациями РФ и Украины, которые могут приехать в Стамбул на переговоры. Об этом со ссылкой на программу президента, опубликованную канцелярией, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что 23 июля Эрдоган проведет в Анкаре два мероприятия с правящей Партией справедливости и развития (Ak parti) и выпускниками полицейской академии. Других встреч и мероприятий в программе турецкого лидера не значится.
Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле может состояться в среду, 23 июля. При этом предварительное время встречи представителей стран назначено на 19:00. Однако это предварительная информация.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Кремль не рассчитывает «на прорывы из разряда чудес» на новом раунде прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.