Economist: НАБУ могла готовить расследования против людей из офиса Зеленского

22 июля в украинских городах начались массовые протесты, которые направлены против действий Владимира Зеленского и Верховной рады в отношении антикоррупционных ведомств. Причиной начала акций стал закон об урезании полномочий НАБУ и САП, который уже приняла Рада и подписал глава страны.