Economist: НАБУ могла готовить расследования против людей из офиса Зеленского

Причиной практически полного лишения на Украине независимости антикоррупционных служб могли послужить готовившиеся ими расследования действий членов офиса главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает журнал The Economist.
Авторы материала отмечают, что решение украинского правительства начать прямое наступление на реформы говорит о том, что в стране запустили некие «зловещие механизмы».
По данным источников, повода для внесения законопроекта могло стать начало со стороны НАБУ расследований деятельности людей внутри офиса Владимира Зеленского.
Журнал добавил, что атака на украинскую антикоррупционную инфраструктуру шокировала многих в самой команде Зеленского.
Журналисты предположили, что в украинском правительстве решили воспользоваться «моментом беззакония и возможностей», говорится в публикации.
Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к гражданам, которые протестуют против притеснения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
22 июля в украинских городах начались массовые протесты, которые направлены против действий Владимира Зеленского и Верховной рады в отношении антикоррупционных ведомств. Причиной начала акций стал закон об урезании полномочий НАБУ и САП, который уже приняла Рада и подписал глава страны.