Воронежцев смогут оштрафовать за поиск экстремистских материалов

— Пользователь должен заранее знать, что эти материалы включены в реестр Минюста. Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями. Только доступ к конкретным материалам. Если пользователь не знает, что контент включен в реестр, и у него нет умысла, он никакому наказанию подвергаться не будет. Правоохранительные органы должны доказать наличие умысла, и это главная задача для того, чтобы вынести соответствующее решение о правонарушении.