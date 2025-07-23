Воронежцев смогут оштрафовать за поиск экстремистских материалов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании вов торник, 22 июля, в третьем чтении приняли закон о штрафах за умышленный поиск в интернете экстремистского контента. Согласно принятому решению, в КоАП РФ вносится новая статья, в соответствии с которой устанавливается административная ответственность за преднамеренный поиск запрещенных материалов (в том числе с использованием VPN), включенных в федеральный перечень экстремистских. Таких материалов в федеральном реестре Минюста 5472.
Со списком можно ознакомиться здесь.
К ним относится литература, сайты, аудио, видео, а также труды лидеров нацистской Германии и фашистской Италии, выступления и изображения руководителей фашистских объединений, публикации, оправдывающие убийства на национальной или религиозной почве.
За умышленный поиск и доступ к запрещенным материалам гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на пленарном заседании в Госдуме 22 июля пояснил:
— Пользователь должен заранее знать, что эти материалы включены в реестр Минюста. Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями. Только доступ к конкретным материалам. Если пользователь не знает, что контент включен в реестр, и у него нет умысла, он никакому наказанию подвергаться не будет. Правоохранительные органы должны доказать наличие умысла, и это главная задача для того, чтобы вынести соответствующее решение о правонарушении.