Под Уфой проходят массовые проверки водителей

По его словам, цель проверок — предотвращение дорожно-транспортных происшествий и выявления серьезных нарушений ПДД. Сотрудники ГАИ сосредоточены на выявлении водителей без соответствующих документов, включая тех, кого ранее лишили прав. Также особое внимание уделяется севшим за руль в пьяном состоянии.