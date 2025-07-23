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Под Уфой проходят массовые проверки водителей

В эти минуты на автодороге Акбердино-Нагаево в Иглинском районе проводятся масштабные проверки автомобилистов. О проводимом мероприятия сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Источник: ГАИ

По его словам, цель проверок — предотвращение дорожно-транспортных происшествий и выявления серьезных нарушений ПДД. Сотрудники ГАИ сосредоточены на выявлении водителей без соответствующих документов, включая тех, кого ранее лишили прав. Также особое внимание уделяется севшим за руль в пьяном состоянии.

— Формат таких массовых проверок предусматривает обязательную остановку всех транспортных средств на специально определенном участке трассы, — отметил начальник ГАИ. — Просим водителей проявить понимание.