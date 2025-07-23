Непризнанный Пунтленд перехватил турецкое судно с военной техникой для Сомали

Власти самопровозглашенного Пунтленда сообщили о перехвате турецкого грузового судна, перевозившего военную технику для федерального правительства Сомали. Об этом в среду, 23 июля, пишет Somali Guardian.
По данным представителей Пунтленда, на борту судна обнаружили современные бронетранспортеры, зенитные установки и другое вооружение. Точное место, где произошло задержание, пока не раскрывается.
Предполагается, что груз является одной из последних поставок турецкой оборонной продукции. Издание отмечает, что поставка нового вооружения должна была значительно усилить сомалийскую армию.
Сомалийские власти пока не дали официальных комментариев. Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Пунтлендом и Могадишо. Ранее Пунтленд обвинил федеральное правительство в стягивании ополченцев, участвовавших в вооруженных столкновениях в регионе Санаг, передает издание.
Также стало известно, что польским истребителям, находящимся в Литве, приказали перехватить российский самолет Су-24 над нейтральными водами Балтийского моря. Отмечается, что поручение поступило от европейского Оперативного командования Объединенных сил НАТО.